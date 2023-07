Thuram e la 9 dell’Inter: una scelta (reciproca) dal significato eloquente

Marcus Thuram indosserà ufficialmente la maglia numero 9 dell’Inter. Una scelta dall’effetto immediato per il giocatore e per il club.

ATTESA FINITA – Dopo quasi venti giorni di attesa dall’annuncio ufficiale, ora si conosce anche il numero di maglia di Marcus Thuram all’Inter. Il francese indosserà la divisa numero 9, la più ambita per un centravanti. Che tra i nerazzurri era rimasta libera dopo il biennio di Edin Dzeko (31 gol in 101 presenze), e che sembrava essere prenotata da Romelu Lukaku, il figliol prodigo pronto al ritorno (definitivo). Big Rom tra il 2019 e il 2021 segnò 64 gol con la 9 sulle spalle, vincendo uno scudetto. Ma mai come ora è più distante che mai dall’Inter, nonostante un tentativo di riavvicinamento in extremis. Quanto incide la vicenda Lukaku sull’assegnazione della 9 a Thuram? Questo non è dato sapersi (per ora), ma sicuro è che questa scelta non è affatto banale. Anzi, ha un significato preciso per Tikus e per l’Inter.

LA STORIA PARLA – Nelle ultime dieci stagioni, l’attaccante che indossa la 9 dell’Inter è un titolare assoluto. È stato così per i già citati Dzeko e Lukaku (nonostante la staffetta dell’ultimo semestre), fu così anche per il precedente possessore, ossia Mauro Icardi. Per trovare l’ultimo attaccante con la 9 incerto del posto dal 1′, bisogna tornare alla stagione 2011/12. Quando Diego Forlan ereditò la casacca da Samuel Eto’o (102 presenze, 53 gol e 6 trofei tra 2009 e 2011), senza onorarla affatto (solo 2 gol in 20 presenze). E prima del camerunense, la 9 dell’Inter era presidio sudamericano. A ritroso da Julio Ricardo Cruz (2003-2009) a Ivan Zamorano (1996-1998), passando per Hernan Crespo (2002/03) e Ronaldo (1998-2002), idolo proprio di Thuram. Discorso che invece non vale per il primo numero 9 ufficiale dell’Inter, Felice Centofanti. Che lo scelse nella stagione 1995/96 (la prima coi numeri assegnati) pur giocando difensore.

POSIZIONE NETTA – Poiché il 9 non è un numero di maglia banale per un attaccante, è lecito attendersi che la storia regali confermi. E quindi assegnarlo a Thuram significa che con ogni probabilità sarà lui l’attaccante che affiancherà Lautaro Martinez (nuovo capitano) nelle gerarchie offensive dell’Inter. A prescindere da come proseguiranno le trattative nerazzurre per rinforzare il reparto. Che ora vede in vantaggio lo statunitense Folarin Balogun sullo spagnolo Alvaro Morata (scelta più che apprezzabile). Quest’ultimo avrebbe potuto insidiare maggiormente il minutaggio di Thuram, senza tuttavia intaccarne il peso nelle gerarchie. Col francese l’Inter ha fatto un investimento importante (6 milioni netti a stagione fino al 2028) e ora lo ha anche legittimato.