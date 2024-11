Thu-La come back, l’Inter ritrovi il gol di coppia: un dato in esame!

L’Inter domani si riaffida in avanti alla Thu-La Thuram-Lautaro Martinez. I due gol non segnano in una stessa partita da maggio dello scorso anno.

RIECCOLA – Domani l’Inter ritorna a giocare in campionato, dopo il breve ma vittorioso intermezzo in Champions League. E ritorna anche dal primo minuto la Thu-La, quasi un mese dopo. L’ultima volta che la coppia d’attacco dell’Inter aveva giocato dall’inizio è stata durante la partita contro il Napoli. In quel caso, i due soffrirono le marcature di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani, non riuscendo a ritagliarsi uno spazio da protagonisti in partita. Domani, una nuova occasione: a Firenze contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Lo scorso anno, i due segnarono alla Viola nel 4-0 rifilato a San Siro nel girone di andata. Thuram segnò la rete iniziale, mentre Lautaro Martinez fece addirittura doppietta. Nella gara di ritorno, poi ci pensò il Toro a timbrare consegnando all’Inter una vittoria pesantissima. Ora un nuovo scontro.

Thuram e Lautaro Martinez, l’Inter ritrovi i loro gol di coppia!

DATO – Ma rispetto allo scorso anno, la Thu-La, sembra un po’ essersi annebbiata. Causa anche della precaria condizione fisica avuta da Lautaro Martinez, soprattutto durante le prime settimane di stagione. Basti pensare, che la coppia gol dell’Inter non ha mai segnato contemporaneamente quest’anno in una partita. Nella scorsa stagione, Thuram e Lautaro Martinez segnarono complessivamente sette volte insieme. L’ultima lo scorso 10 maggio nella strabordante vittoria nerazzurra a Frosinone per 0-5. Insomma, l’Inter dovrà sicuramente ritrovare anche la miglior Thu-La: la coppia più bel campionato.