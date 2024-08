Thiago Romano e non solo: ecco perché l’Inter punta sui classe 2006

Thiago Romano è l’ultima novità in casa Inter ma non si tratta del primo classe 2006 arrivato dall’estero in questa sessione di calciomercato. Il talento argentino si aggiunge a un gruppo, sempre più interessante, destinato a rappresentare i colori nerazzurri in un nuovo progetto

MILANO – L’ultimo nome nuovo accostato all’Inter in sede di calciomercato è, in ordine cronologico, quello del semi-sconosciuto Thiago Romano, attaccante argentino appena 18enne. La domanda che molti si pongono è: “Chi è Thiago Romano?”. Forse, però, sarebbe più interessante rispondere a un altro quesito: “Perché (anche) Thiago Romano?”. E allora proviamo a fare chiarezza su questo filone di mercato giovanile in “controtendenza” con il recente passato.

Ufficiale: Thiago Romano è un nuovo calciatore dell’Inter

THIAGO ROMANO – Innanzitutto, Thiago Romano è un nazionale argentino, classe 2006, seguito durante l’esperienza nel Settore Giovanile del Panathinaikos in Grecia. Ala mancina che preferisce partire da destra per accentrarsi e andare al tiro con il piede forte, anziché “limitarsi” a servire i compagni in area crossando di sinistro dalla sinistra, l’evoluzione tattica di Thiago Romano in realtà è ancora tutta da scoprire. Probabilmente troppo leggero e offensivo per trasformarlo in un quinto sinistro di centrocampo, quasi sicuramente più incline a diventare una seconda punta libera da schemi. Ma nel calcio non esiste solo il 3-5-2 inzaghiano. E questo lo sa anche all’Inter. Infatti inizierà il suo percorso nerazzurro nel… 4-3-3. Chi è Thiago Romano lo scopriremo meglio nei prossimi mesi ma perché l’Inter punta – anche – su di lui possiamo anticiparlo già da subito.

Calciomercato Inter: chi sono i nuovi classe 2006 acquistati dall’Inter

CLASSE 2006 – L’argentino Thiago Romano è ufficialmente il terzo colpo dell’Inter sul mercato dei talenti stranieri. Ad aprire le danze è stato il centrocampista sloveno Luka Topalovic, prelevato dal Nogometni Klub Domzale a inizio luglio. Subito in ritro agli ordini di Simone Inzaghi, Topalovic non farà altrettanto subito parte della rosa della Prima Squadra ma il futuro va in quella direzione. Poco dopo è toccato al difensore spagnolo Alex Perez, arrivato in prestito dal Real Betis Balompié di Siviglia dopo l’esperienza giovanile in maglia Betis Deportivo Balompié, altro profilo della stessa annata. Ciò che accomuna Alex Perez, Topalovic e Thiago Romano è proprio l’anno di nascita. L’Inter punta forte sulla classe 2006, quella neo maggiorenne. E la dimostrazione è data dall’italiano Giacomo De Pieri, stellina della nuova Inter Primavera Under-20 di Andrea Zanchetta già dal pre-campionato. Ed ecco la prima parte della risposta cercata…

Perché l’Inter punta sui 18enni come Thiago Romano nell’anno della Primavera U20

SECONDA SQUADRA – Sembra paradossale ma nell’anno in cui il Primavera 1 passa ufficialmente dalla categoria Under-19 (classe 2005) alla categoria Under-20 (classe 2004), l’Inter ragiona solo in prospettiva. Tutti i classe 2004 sono già stati sistemati in prestito. Eccetto il francese Issiaka Kamate, che nel pre-campionato per necessità è stato impostato nel ruolo di quinto destro da Inzaghi ma presto si unirà a una nuova squadra. Inutile “perdere” altro tempo prezioso in ambito giovanile. L’Inter al momento trattiene in rosa pochi 2005 e si concentra sui 2006, che avranno davanti a sé un biennio di crescita agli ordini di Zanchetta. Un biennio che potrebbe anche essere dimezzato qualora il progetto seconda squadra vedesse la luce già a partire dalla prossima stagione. Ipotesi ancora lontana dalla realizzazione a causa delle strutture mancanti ma Thiago Romano, Topalovic e Alex Perez in maglia Inter seguono già questa logica.

Seconda Squadra Inter Under-23: tutto nelle mani di Zanchetta

PROGETTO PLURIENNALE – Le recenti dichiarazioni del Presidente Giuseppe Marotta sulla novità Inter Under-23 in Serie C non cambiano le tempistiche sul progetto. La seconda squadra è nei piani dell’Inter da tempo. E lo è ancora di più dopo l’insediamento della proprietà Oaktree Capital Managament ai vertici aziendali. L’unico modo per creare valore attraverso lo sviluppo del vivaio, e allo stesso tempo risparmiare investimenti sul mercato dei calciatori già formati, è puntare sullo step intermedio tra Prima Squadra e Primavera. Quello della seconda squadra si presuppone essere potenzialmente un triennio post-Primavera, nella “peggiore” delle ipotesi. I più acerbi ne avranno bisogno, quelli più pronti potrebbero limitarsi a due, uno o addirittura mezza stagione. L’obiettivo è farsi trovare pronti per l’Inter in Serie A, così da completare a tutti gli effetti la propria formazione calcistica. Il nuovo che avanza è già a Milano: con De Pieri ecco Topalovic, Alex Perez e adesso anche Thiago Romano. Benvenuti all’Inter, all’Inter che verrà!