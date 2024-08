Thiago Romano a disposizione di Inzaghi! Chi è il nuovo talento acquistato dall’Inter

L’Inter continua a investire sui giovani e, dopo Topalovic e Alex Perez, ha assicurato le prestazioni di Thiago Romano, promettente ala argentina classe 2006 proveniente dal Panathinaikos. Ma ecco chi è il nuovo attaccante che sarà presto a disposizione di Simone Inzaghi in prima squadra.

A SORPRESA – L’Inter mette a segno un nuovo colpo giovane e di prospettiva dopo Topalovic e Alex Perez. Riguarda un altro classe 2006, argentino ma cresciuto in Grecia. Si tratta di Thiago Romano, giovane stella del Panathinaikos seguita in passato – tra le altre – anche da Lazio e Torino. L’accordo tra i due club è stato raggiunto, così come riportato dal collega di Calciomercato.com, Pasquale Guarro. L’esterno argentino firmerà un contratto fino a giugno 2029, dopo aver superato le visite mediche previste per lunedì. Romano entrerà immediatamente a far parte della prima squadra nerazzurra. Ma scopriamo meglio chi è il nuovo calciatore di proprietà dell’Inter.

Innesto futuribile, ma subito a disposizione!

IL PROFILO – Nato a Buenos Aires, ma cresciuto calcisticamente in Grecia, Thiago Romano è un esempio di talento precoce. Dopo essersi messo in luce nell’Under-17 del Panathinaikos, nella stagione 2022/2023 è stato promosso nella rosa dell’Under-19. Qui, Romano ha avuto un impatto significativo, segnando 9 gol e fornendo 5 assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da meritarsi diverse convocazioni con la Nazionale Under-20 dell’Argentina. L’Inter ha colto l’occasione per portare a Milano un giovane di grande prospettiva seguito da diversi club. Romano è un’ala dotata di velocità, tecnica e un ottimo senso del gol. Si tratta di un calciatore dotato anche di una buona struttura fisica e di un’ottima tecnica, il che lo rende un profilo interessante per il futuro dell’Inter, ma anche un ottimo jolly. Capace di giocare su entrambe le fasce, all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di mezz’ala.