Tessmann e la maledizione dei ‘no’ all’Inter: si allunga la lista!

La notizia, giunta come una vera e propria bomba in serata, è sicuramente la retrocessione del Lione in Ligue 2 a stagione in corso. Squadra dove gioca Tanner Tessmann, che in estate – anche per una serie di giochetti del procuratore – ha rifiutato l’Inter. E ora va a riempire una lunga lista di chi è andato contro i nerazzurri…

UNO DI UNA LUNGA LISTA – La maledizione dell’Inter continua. L’ultimo a caderne vittima è Tanner Tessmann, centrocampista ex Venezia, che in estate era un passo dal vestire il nerazzurro. Poi una serie di richieste assurde tra lui e il suo procuratore hanno fatto saltare tutto, così come con la Fiorentina. Lo statunitense ha poi deciso di accasarsi al Lione. Ma lì, il fulmine a ciel sereno: retrocessione in Ligue 2 decisa dalla federazione francese. Insomma, una scelta sicuramente poco lungimirante la sua, che potrebbe essere ora parte di una delle squadre più forti in Italia e in Europa, ma si ritrova a scendere di categoria nel campionato transalpino. E va a riempire una lunga lista di chi ha deciso di voltare le spalle all’Inter e ha iniziato un lento declino.

ALTRI COMPONENTI – Oltre a Tanner Tessmann, sono tanti i giocatori che hanno subito una certa ‘maledizione’ dell’Inter. Basti pensare all’ultimo, Juan Cabal, infortunatosi al ginocchio suo malgrado nel ritiro con la Colombia. Proprio dopo aver rifiutato i nerazzurri in estate per andare alla Juventus. Così come a suo tempo aveva fatto anche Gleison Bremer, anche lui fermo ai box per un grave infortunio. Sempre per restare sul tema, basti pensare anche a Tiago Djaló, passato dall’essere uno dei difensori più promettenti del panorama europeo a sparire, di fatto, dai radar. Con due presenze al Porto – in cui gioca in prestito – dopo aver fatto tribuna in bianconero ed essere stato rifiutato anche dalla Roma.

CARRIERA IN DISCESA – Altri due nomi che potremmo fare sono quelli di Milan Skriniar e Romelu Lukaku. E non serve ricordare il comportamento di entrambi. Quel che è certo è che lo slovacco è addirittura fuori dalla lista dei giocatori arruolabili dal PSG, mentre il secondo ha dovuto accasarsi come ripiego alla Roma lo scorso anno e in questa stagione al Napoli, attirandosi già qualche critica anche per uno stato di forma non ottimale. Come mostra anche l’uscita di ieri con il Belgio, contro l’Italia. Insomma, trattare ‘male’ l’Inter non porta mai bene. Tanner Tessmann è solo l’ultimo di tanti ad averlo imparato a sue spese. E a quelle del Lione.