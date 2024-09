Tchatchoua nuova opzione per l’Inter? Profilo tutto da crescere

Un nuovo protagonista della Serie A risponde al nome di Jackson Tchatchoua. Il terzino del Verona ha iniziato la stagione mostrando nuovi aspetti del suo talento. Ma siamo solo all’inizio della scoperta del suo potenziale.

OPZIONE DI MERCATO – Il calciomercato è appena chiuso, ma come si sa in realtà non si ferma mai. Con la questione Dumfries ancora aperta in casa Inter ci si guarda attorno con attenzione sui profili che potrebbero coprire il ruolo di esterno destro. E queste prime giornate di Serie A hanno messo nei radar un nome nuovo. Quello di Jackson Tchatchoua.

CRESCITA NELLA NUOVA STAGIONE – Il camerunese classe 2001 è arrivato al Verona nella scorsa stagione, come esterno offensivo. Ha trovato però un suo ruolo come terzino destro in una linea a quattro nella formazione di Baroni. Lo scorso anno ha giocato da titolare, senza però lasciare un grosso segno. In questa stagione però Zanetti gli ha spalancato davanti il campo. Facendolo partire sempre da terzino destro, ma alzando la sua posizione con la squadra in possesso. Chiedendogli più proiezione offensiva. E Tchatchoua ha iniziato a rispondere. Facendo appunto rizzare le antenne degli operatori di mercato. Ma che giocatore è?

FASE OFFENSIVA ANCORA IN COSTRUZIONE – In primo luogo, il camerunese è un talento ancora grezzo. Tutto da sviluppare. Un po’ come il suo dirimpettaio a Verona Cabal, ha giocato ancora poco e sta ancora esplorando quello che può fare. Il suo tratto distintivo è il fisico. Tchatchoua ha corsa, velocità, progressione. Sia con la palla che senza. Con spazio da attaccare c’è la sensazione che possa diventare un’arma importante. Ma, come dicevamo, siamo ancora agli inizi. Guardiamo le sue statistiche in possesso palla prese da Fbref:

:

Il camerunese è ancora poco coinvolto nel gioco. Riceve pochi palloni e ne gioca pochi, a qualunque altezza del campo. Ha però la capacità di portare palla nella metà campo avversaria, fino in area. Vediamo poi la specifica sui passaggi:

Anche qui, tutto da costruire. Il talento offensivo di Tchatchoua insomma va ancora ampiamente esplorato e sgrezzato. In queste prime partite si sono visti dei flash, che però vanno consolidati e strutturati. Va segnalato però un buon lavoro a livello difensivo. Una base comunque importante per il ruolo. Sul resto già questa stagione ci dirà di più.