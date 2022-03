Tavelli: «Inter, calo fisico e più ‘leggibile’. Sanchez? Non all’altezza»

E’ il giorno di Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. I nerazzurri affrontano i rossoneri nel primo round con la squadra che ha voglia di ripartire dopo il mese nero di febbraio. Ecco il pensiero di Fabio Tavelli anche su Sanchez.

FOCUS – L’Inter ha attraversato un mese di febbraio infernale. I nerazzurri vogliono uscire da questo periodo e stasera provano a farlo nel derby di Coppa Italia di andata contro il Milan. Ecco il pensiero di Fabio Tavelli a Sky Sport. «L’Inter ha perso Lukaku, Hakimi, Eriksen e ha cambiato allenatore. La parte centrale di stagione l’Inter ha offerto il migliore del proprio repertorio. Contro il Real Madrid all’andata successe che l’Inter giocò bene ma non vinse. Una cosa che si sta ripetendo. Ora l’Inter sembra quasi più leggibile dei mesi scorsi con gli allenatori che l’hanno studiata. I primi 11 dell’Inter sono la squadra più forte del campionato se agiscono nel rendimento medio-alto con Perisic che è stato il migliore secondo me per continuità. Inzaghi ha sempre avuto fiducia nei cambi ma nelle ultime settimane non ha ricevuto i dividendi sperati. Vidal, Dimarco, Caicedo ma anche lo stesso Sanchez non sono all’altezza. Sanchez, quando è partito dal primo minuto, non ha mai convinto fino in fondo e non ha messo il dubbio a Simone Inzaghi. A inizio febbraio l’Inter ha avuto la possibilità di chiudere il campionato con Milan e Napoli ma non l’ha fatto».