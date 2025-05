Taremi verso la seconda di fila con l’Inter e stavolta punta a timbrare

Taremi si prepara in vista di Inter-Lazio. L’iraniano dovrebbe scalzare sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram.

ANCORA LUI – Dalla Thu-La alla Thu-Ta. A meno di sorprese, sarà ancora Mehdi Taremi a prendere il posto di Lautaro Martinez in campionato. Dopo aver giocato dall’inizio a Torino, l’iraniano scalpita per partire dal primo minuto anche contro la Lazio, nella penultima giornata di campionato. Il Toro, infatti, salterà anche il prossimo match con l’obiettivo di tornare al 100% in vista della finalissima di Champions League contro il PSG in programma il 31 maggio. Ecco allora che Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente al principe di Persia. Taremi, in queste ultime partite, ha dato ottimi segnali. L’ex Porto è uscito rigenerato dal doppio confronto con il Barcellona in Champions League, dove pur non segnando, è riuscito a dare una grossa mano alla squadra sia all’andata al Montjuic che al ritorno a San Siro. Domenica a Torino è partito dall’inizio e nella ripresa si è guadagnato il rigore del 2-0, poi trasformato da Kristjan Asllani. Ora ci riprova, ma adesso va a caccia del gol personale.

Taremi ha ancora qualche partita per cambiare il suo destino all’Inter

EPILOGO – Thuram e Taremi insieme per Inter-Lazio. L’iraniano, appena tre gol in questa stagione (solo uno in campionato a Lecce), va a caccia di un finale di stagione da grande protagonista. Nel mirino ha ancora tre partite per fare bene: Lazio, Como e poi la madre di tutte le partite, ossia quella col PSG. Senza considerare il Mondiale per Club, che prenderà il via a giugno. Dopo una prima annata in nerazzurro molto complicato, il 32 enne di Bushire farà di tutto pur di regalarsi un epilogo da Mille e una Notte