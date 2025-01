Taremi, Venezia-Inter per il momento della verità! Una prima volta

Mehdi Taremi arriva a Venezia-Inter nel momento della grande verità. L’attaccante segue un obiettivo nella trasferta di campionato, Simone Inzaghi lo sta per accontentare.

CONFERMA! – Simone Inzaghi sta prendendo una via diversa rispetto a quella seguita negli ultimi anni. Questa sarà una delle poche volte in cui l’allenatore farà a meno del suo attaccante titolare, nonostante il momento sia difficilissimo. Ci sono diverse assenze, a partire da Henrikh Mkhitaryan per finire a Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Nonostante questo Mehdi Taremi prenderà il posto di Marcus Thuram in attacco. Una conferma importante per un attaccante che mai aveva giocato due partite consecutive da titolare con la maglia nerazzurra.

Taremi non solo per il gol in Venezia-Inter!

OBIETTIVO – Taremi non segue solamente l’obiettivo del secondo gol consecutivo in Venezia-Inter. Al Penzo l’iraniano ha come compito principale quello di non far rimpiangere Thuram, l’attaccante più prolifico in questa stagione nerazzurra. Taremi ha già fatto bene con il Milan in Supercoppa Italiana ed è stato tra i migliori in campo, segnando ma ancor prima facendo assist per Lautaro Martinez. In Serie A non ha ancora mai colpito con la maglia dell’Inter e col Venezia cerca il suo primo gol in assoluto.