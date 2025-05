Taremi, Torino-Inter per una prima volta! Attesa la conferma

Mehdi Taremi deve ancora vivere la sua prima volta in Serie A. L’attaccante oggi in occasione di Torino-Inter avrà un’altra chance e ha bisogno di conferme.

STAGIONE INSUFFICIENTE – Non sono di certo due partite da subentrato a cambiare la storia della stagione. Mehdi Taremi ha deluso ampiamente le aspettative e non sono solo le prestazioni a raccontare la delusione dietro il suo acquisto. Anche i dati condannano l’iraniano: appena due gol con la maglia dell’Inter in partite ufficiali, entrambi su calcio di rigore contro Stella Rossa in Champions League e Lecce in campionato. Nessuno di questi ha portato punti. La parentesi Barcellona è troppo breve per valere un intero anno e l’investimento fatto su di lui.

Taremi, da Torino-Inter per il futuro

OCCASIONE – Alle ore 18 si giocherà Torino-Inter, terzultima giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi arriva decimata all’impegno e in attacco mancheranno dal primo minuto sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram. Taremi dovrebbe prendere il posto di uno dei due iniziando da titolare con Joaquin Correa al suo fianco. L’iraniano cerca una prima volta importante, vale a dire il primo gol effettivo su azione con la divisa nerazzurra. Sarebbe anche il momento per battere un colpo e confermare le ottime prestazioni europee. Senza segnali il suo futuro sarà lontano da Milano…