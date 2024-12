Taremi sotto le aspettative. Correa il dopo Arnautovic? Da escluso a ‘risorsa’

Sebbene l’Inter continui a vedere Correa come un giocatore da cedere al termine della stagione, la situazione attuale potrebbe regalare all’argentino un’inaspettata occasione di rilancio. Con la probabile partenza di Arnautovic e un Taremi ancora in cerca di continuità.

DA ESCLUSO A RISORSA – La stagione di Joaquin Correa all’Inter, iniziata con prospettive incerte, potrebbe sorprendere tutti. Considerato ormai fuori dal progetto nerazzurro soprattutto per quanto riguarda il futuro, l’attaccante argentino sembrava destinato a lasciare Milano già nel mercato estivo, ma la mancanza di offerte concrete ha congelato il suo trasferimento. Ora, con lo scenario di una possibile cessione di Marko Arnautovic a gennaio, Correa potrebbe rimanere e ritagliarsi un ruolo più significativo nella rosa fino al termine della stagione. L’estate scorsa, l’Inter aveva chiarito la volontà di liberarsi di Correa, considerato un esubero sia per le difficoltà fisiche che per il rendimento altalenante. Rimasto come quinto attaccante, alle spalle di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Arnautovic, Correa è stato escluso anche dalla lista UEFA per la Champions League, una mossa che sembrava sancire definitivamente il suo addio.

ORA DIVERSO – Nonostante ciò, Joaquin Correa ha mostrato una discreta incisività quando chiamato in causa, rispondendo meglio del previsto alle poche opportunità concesse. In alcune occasioni, le sue prestazioni hanno persino superato quelle di Arnautovic. Con l’austriaco che potrebbe lasciare l’Inter a gennaio, attratto dall’interesse del Torino e del Galatasaray, Correa si troverebbe nella posizione di scalare le gerarchie. Nonostante il suo futuro resti lontano da Milano, l’argentino potrebbe diventare il quarto attaccante fino a giugno, fornendo una valida alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, titolari indiscussi.

Fattore Thuram non aiuta l’attacco

REPARTO IN DIFFICOLTÀ – Le difficoltà di Lautaro Martinez in questo inizio stagione e quelle di ambientamento di Mehdi Taremi, di certo non aiutano la fase realizzativa dell’Inter che resta comunque la migliore in Serie A, soprattutto grazie e l’exploit di Marcus Thuram. Il centravanti iraniano, arrivato in estate con grandi aspettative, non è riuscito a esprimersi al meglio, mettendo l’Inter nella necessità di riconsiderare le scelte offensive. In questo contesto, Correa potrebbe rappresentare una risorsa utile per garantire rotazioni e qualità nelle partite meno importanti, soprattutto in campionato.