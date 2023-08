Taremi tra le scelte dell’Inter: una possibile controindicazione

Mehdi Taremi è uno dei nomi rimasti nella lista dell’Inter per rinforzare l’attacco. La valutazione che ne fa il Porto – di 30 milioni – resta però al momento troppo alta per i nerazzurri. Senza considerare che un suo eventuale arrivo porterebbe anche una possibile controindicazione.

INDISPONIBILE – Mehdi Taremi del Porto è al momento l’alternativa a Marko Arnautovic del Bologna come nome per l’attacco dell’Inter. E anche più indietro nelle quotazioni, dal momento che la valutazione che ne fanno i lusitani è considerata alta dai nerazzurri, ovvero circa 30 milioni di euro. Nella scelta di investire su Taremi pesa anche un altro fattore da sottovalutare, che potrebbe rivelarsi una controindicazione. Ovvero la sua indisponibilità per – nello scenario peggiore per l’Inter, ma migliore per il giocatore – un mese abbondante. Taremi sarà infatti impegnato da inizio gennaio a inizio febbraio nella Coppa d’Asia con la maglia del suo Iran. Lasciando di fatto Simone Inzaghi senza un attaccante per un periodo massimo di cinque partite, compresi gli scontri diretti con Juventus e Roma.