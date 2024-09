Taremi scalpita per un posto da titolare: l’Inter ragiona in vista del futuro

Mehdi Taremi rappresenta un’importante opzione a disposizione di Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni in campionato e Europa, tanto che l’Inter potrebbe subito concedergli spazio contro il Monza.

LA STRATEGIA – Mehdi Taremi è stato ingaggiato per garantire dall’Inter maggiore profondità a un reparto, come quello offensivo, nel quale Alexis Sanchez era già destinato a non essere riscattato. L’iraniano è stato ingaggiato a parametro zero in estate, nonostante un tentativo concreto del Milan per acquistarlo nella scorsa finestra estiva di calciomercato. La dirigenza nerazzurra ha sempre avuto le idee chiare sulla portata di un tale acquisto, stante la proiezione internazionale del centravanti ex Porto e considerate le sue qualità offensive e non solo.

Taremi-Inter, una storia che potrà essere arricchita già contro il Monza: Inzaghi pensa a questo!

DUE IPOTESI – Taremi potrebbe essere impiegato dal primo minuto contro i brianzoli, considerando la volontà di Simone Inzaghi di effettuare un turnover “misurato” in vista del trittico di partite da affrontare a partire dal 15 settembre. Preservare alcuni dei titolari indiscussi nei match di cartello, indubbiamente, rappresenta l’obiettivo da soddisfare da parte del tecnico piacentino. Quello che ci si attende è che venga assicurato un posto da titolare al centravanti iraniano nella sfida contro il Monza, nell’auspicio che possa ulteriormente dimostrare la sua adeguatezza a duettare con Marcus Thuram. Meno probabile, ma sempre da tenere in considerazione, sarebbe un duo composto da Taremi e Lautaro Martinez.