Taremi riprovaci, ma stavolta con altro epilogo: l’Inter lo rilancia!

Taremi rilanciato nuovamente titolare. In Venezia-Inter, Simone Inzaghi è pronto a riaffidarsi all’iraniano con Lautaro Martinez.

CONFERMARSI – Un’altra occasione da sfruttare, con la speranza che l’epilogo sia totalmente diverso. Domani pomeriggio, l’Inter si affiderà ancora una volta a Mehdi Taremi in attacco, che per la seconda partita consecutiva e mezzo (secondo tempo di Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa), affiancherà il capitano Lautaro Martinez in attacco. Cinque giorni fa a Riad, il centravanti iraniano ha ritrovato il gol, peraltro il primo su azione, dopo il rigore trasformato contro la Stella Rossa a settembre in Champions League. Al Penzo di Venezia una nuova e importante occasione, per confermarsi. E non solo.

Taremi ancora titolare: in Venezia-Inter serve il primo timbro in Serie A

ORA IN CAMPIONATO – Taremi, infatti, non ha ancora trovato il gol in campionato. L’iraniano, dopo aver segnato in Champions League e in Supercoppa, dovrà adesso timbrare in Serie A. L’occasione è ghiotta, bisognerà dunque sfruttarla al massimo. Contro il Milan, lunedì scorso, nonostante l’epilogo amaro, Taremi aveva comunque giocato una buonissima partita, trovando anche un gran gol su lancio direttamente dalla difesa di Stefan de Vrij. Controllo da campione e poi freddezza da centravanti vero davanti a Maignan. Simone Inzaghi, domani, è pronto a rilanciarlo al posto di Marcus Thuram. Il francese, perfettamente arruolabile dopo aver saltato la finale col Milan, partirà dalla panchina. L’Inter predica cautela.