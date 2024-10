Taremi, ricordi la Juventus? Gol lampo e mattatore in Champions League

Mehdi Taremi si prepara ad affrontare la Juventus per la prima volta in carriera indossando la maglia dell’Inter. Ma già una volta ha avuto modo di giocare contro i bianconeri: in Champions League, con il Porto, nel 2021. Con tanto di gol lampo ed eliminazione

MATTATORE – Mehdi Taremi ricorda bene e con piacere la Juventus. Prima di affrontarla – domenica alle ore 18 a San Siro – con la maglia dell’Inter, l’attaccante iraniano ha avuto già modo in passato di incrociare la sua strada con quella dei bianconeri. Bisogna tornare indietro a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo del 2021. Agli ottavi di finale di UEFA Champions League la squadra guidata allora dal tecnico Andrea Pirlo affronta un turno che sulla carta sembra essere senza storia, contro il Porto. Sembra, per l’appunto. Perché dopo un solo minuto e mezzo della gara di andata, al Do Dragao, proprio Mehdi Taremi infila Szczesny e mette subito le cose in chiaro.

Mehdi Taremi, il gol lampo contro la Juventus: protagonista nel doppio confronto di Champions League

PROTAGONISTA – La gara di andata si chiuderà poi sul punteggio di 2-1, proprio anche grazie al gol in apertura dello stesso Mehdi Taremi. Che sarà protagonista anche al ritorno, il 9 marzo 2021. Questa volta allo Stadium di Torino, ma in negativo. Perché per un’ingenuità dovrà lasciare il campo per somma di ammonizioni, costringendo il Porto ad affrontare la gara di ritorno in inferiorità numerica. Poco male, perché ci penserà Sergio Oliveira a trovare i due gol che permetteranno ai lusitani di uscire sconfitti sì, ma per 3-2. E, con la regola dei gol in trasferta ancora valida (a differenza di ora), di eliminare la Juventus.

DALLA PANCHINA – Insomma, Mehdi Taremi ricorda bene la Juventus. Anche se domenica, in maglia Inter, non partirà dal primo minuto. Dopo la sua presenza da titolare – senza gol – contro lo Young Boys di Berna, sfida vinta per 0-1 dai nerazzurri, l’iraniano lascerà nuovamente il campo dal primo minuto alla coppia titolarissima di Simone Inzaghi. Ovvero quella composta, naturalmente, da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Quest’ultimo prima di prendere parte poi, lunedì 28 ottobre, alla cerimonia per il Pallone d’Oro. Che lo vedrà tra i protagonisti indiscussi.