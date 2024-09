Taremi pronto al bis in Champions League? Il piano dell’Inter

Mehdi Taremi potrebbe partire dal primo minuto nella prossima sfida di Champions League tra Inter e Stella Rossa. Per l’iraniano si tratterebbe della seconda titolarità consecutiva nella competizione.

LA SITUAZIONE – Mehdi Taremi vede progressivamente crescere le sue quotazioni per ricoprire un ruolo da titolare nella prossima sfida di Champions League tra Inter e Stella Rossa. Il calciatore iraniano, già titolare nel primo incontro della competizione europea contro il Manchester City all’Etihad, potrebbe essere affiancato dal primo minuto da Lautaro Martinez. Marcus Thuram è, infatti, l’attaccante che ha finora riposato di meno in questo inizio di stagione. Ciò rende concreta l’ipotesi di assistere alla Ta-La per la prima volta.

Taremi in Inter-Stella Rossa potrebbe replicare quanto visto all’Etihad: con una possibile novità!

DUPLICE VESTE – Taremi, in occasione della sfida contro il Manchester City, si è reso protagonista di una prestazione fatta di duro impegno e predisposizione al sacrificio. Il calciatore nerazzurro ha partecipato al gioco della squadra, contribuendo alla creazione di occasioni pericolose poi non sfruttate dall’Inter, ma è stato anche dedito al ripiegamento in fase di copertura. Ciò potrebbe essere riscontrato anche nella prossima gara contro la Stella Rossa, anche se la partecipazione in fase offensiva dovrebbe ricoprire un ruolo preminente stante la minore predisposizione al possesso palla dei serbi rispetto agli inglesi.