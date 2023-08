Taremi prima opzione Inter, pesano anche i gol in Champions

Per l’attacco dell’Inter il nome in pole adesso sembra essere quello di Mehdi Taremi. L’iraniano ha un vantaggio rispetto alle altre opzioni: l’esperienza in Champions League.

OPZIONE FAVORITA – Taremi è un’opzione calda per il mercato dell’Inter. Un mercato che per quanto riguarda il reparto offensivo ha sempre meno nomi a disposizione. Continuando la conta dei dieci piccoli indiani. L’iraniano rispetto a quelli rimasti ha un plus: l’esperienza nelle coppe.

QUESTIONE DI ESPERIENZA – L’Inter infatti nel reparto d’attacco non ha solo bisogno di qualità come la presenza in area e la regia offensiva. Serve anche esperienza. Non solo generale, ma una specifica: quella nelle coppe europee. L’Inter, in sostanza, deve sostituire Dzeko. Cioè un profilo che non solo portava certe doti in campo, ma che ti ha permesso coi suoi gol di passare gli ultimi due gironi di Champions League. E quanto sia difficile farlo senza una guida sicura i nerazzurri lo hanno già esperito negli anni precedenti all’arrivo del bosniaco. Eccoci quindi al punto: Taremi è l’unico profilo tra le opzioni nerazzurre a portare questa dote.

GOL NELLE COPPE – Grazie alla sua esperienza al Porto infatti l’iraniano ha accumulato presenze e gol in Champions League. In tre stagioni ha accumulato otto reti, di cui cinque nella passata edizione. Un vantaggio su tutti gli altri candidati, a cui volendo si può aggiungere il curriculum nella versione asiatica della Champions League. Taremi insomma sa come si fa. E l’Inter ha bisogno anche di questo.