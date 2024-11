Taremi, poca fiducia e tanti dubbi. Dal Verona un discorso aperto

Mehdi Taremi ha avuto poca, pochissima fiducia da Simone Inzaghi. L’attaccante dell’Inter ha giocato sì in Champions League, ma non in campionato. Dal Verona si apre un discorso.

CHAMPIONS LEAGUE – Mehdi Taremi non ha giocato quanto si sarebbe aspettato sino ad ora con l’Inter. In campionato non gli viene data fiducia, in Champions League invece ha fatto bottino pieno. 4/4 da titolare nelle notti europee in cui ha anche trovato il primo gol ufficiale con la maglia dell’Inter. Le sue prestazioni sono state positive, ma non vanno valutate come totalizzanti. Il livello delle avversarie è stato molto alto e nell’unica partita più semplice contro la Stella Rossa Taremi ha segnato e siglato un assist.

Taremi, un dato preoccupa in campionato…

CAMPIONATO – I tifosi chiamano i gol di Taremi, peccato che l’iraniano abbia avuto veramente poco spazio. Difficile gonfiare la rete in partite come quelle contro l’Arsenal in cui la squadra nerazzurra ha pensato più a difendersi che a offendere. In campionato, dove il livello è decisamente più basso in alcuni casi, Taremi ha giocato appena una partita da titolare. Contro il Lecce il 24 agosto iniziò dal primo minuto e fece un assist per Matteo Darmian. Da lì in poi solo spezzoni di partita per un giocatore che in poco tempo non può determinare. Non perché non sia forte, ma perché non è nelle sue caratteristiche. Taremi è un attaccante di raccordo, non di certo quello che poteva essere lo scorso anno Alexis Sanchez per Inzaghi. Dalla partita con il Verona si aprirà un discorso, perché al Bentegodi sarà molto probabilmente titolare. Un test troppo importante per essere fallito dall’attaccante.