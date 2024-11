Taremi, occasione dal 1′ in Verona-Inter? Vietato sbagliare!

Mehdi Taremi avrà probabilmente un’occasione del primo minuto in Verona-Inter. L’attaccante nerazzurro stavolta non può sbagliare, il motivo è semplice.

IMPEGNI – Mehdi Taremi è in ballottaggio con Lautaro Martinez per un posto da titolare in occasione di Verona-Inter. L’attaccante ex Porto ha segnato un gol nell’ultima partita con l’Iran, anche il compagno nerazzurro ha colpito questa notte in Argentina-Perù. La sosta restituirà a Simone Inzaghi due giocatori in grande fiducia, ma l’allenatore ne sceglierà solo uno sabato pomeriggio. Marcus Thuram sarà sicuramente titolare, è tornato ieri ed avrà più allenamenti sulle gambe.

Taremi o Lautaro Martinez? La scelta di Inzaghi

SCELTA – Taremi e Lautaro Martinez torneranno domani a Milano e faranno il loro primo allenamento con i compagni. Entrambi hanno giocato due partite da titolari con Iran e Argentina, ma una differenza c’è rispetto alla partita con il Verona. Inzaghi è più preoccupato per la Champions League: una vittoria con il Lipsia darebbe quasi la certezza della qualificazione diretta agli ottavi di finale. Per questo motivo Lautaro Martinez probabilmente verrà risparmiato con il Verona. Taremi è il serio candidato per partire dal primo minuto e non può sbagliare. Prima di sabato solo una volta ha giocato da titolare in campionato contro il Lecce. Non si è ancora sbloccato in Serie A, al Bentegodi è l’occasione perfetta per farlo.