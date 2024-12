Taremi, nuova occasione in Supercoppa? Possibilità per l’Inter

Mehdi Taremi è ancora in una fase di adattamento ai meccanismi di gioco di Simone Inzaghi all’Inter. L’iraniano, su cui la società continua a credere con convinzione, intende provare a sfruttare le occasioni di cui disporrà in Supercoppa Italiana per invertire la tendenza vista finora.

IL PUNTO – Mehdi Taremi è alla ricerca della sua dimensione all’Inter di Simone Inzaghi. Il calciatore iraniano è stato ingaggiato dalla società nerazzurra in quanto in possesso di quattro requisiti fondamentali: costo zero per il suo acquisto; ingaggio non elevato; esperienza internazionale; inclinazione al gioco offensivo e alla partecipazione in zona gol. Tenendo in secondo piano i fattori di natura economica alla base del suo ingaggio, Taremi non ha finora garantito quel contributo in fase offensiva che i nerazzurri si auspicavano.

Taremi e il futuro all’Inter: gli elementi per la svolta

PASSATO – Taremi è stato prevalentemente impiegato in Champions League, competizione nella quale ha giocato 6 volte su 6 da titolare. Il calciatore dell’Inter è stato utile nella gestione del pallone e nel recupero della sfera in fase difensiva, mentre in zona gol ha trovato la rete soltanto in un’occasione, su calcio di rigore, contro la Stella Rossa nel 4-0 casalingo della seconda sfida stagionale nella competizione.

FUTURO – L’obiettivo dell’iraniano è quello di tornare a incidere come ha dimostrato in passato di poter fare, a prescindere dal tenore dell’avversario affrontato. Con il Porto, Taremi è stato l’autentico mattatore dei match di Champions League, disimpegnandosi per la sua capacità di resistere alle pressioni di una sfida di cartello grazie alla maturità da lui acquisita nel corso degli anni. L’Inter lo ha ingaggiato per replicare questa tendenza anche in maglia nerazzurra. Le speranze che ciò possa avvenire restano intatte per la dirigenza meneghina.