Taremi non trova la svolta: serata difficile col Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen-Inter non è stata la gara della svolta di Taremi. L’iraniano non è riuscito a incidere, finendo travolto dalla difesa avversaria.

OCCASIONE SPRECATA – Come di consueto la Champions League in casa Inter rappresentava anche una nuova occasione per Taremi. L’iraniano infatti è il titolare delle notti europee di Inzaghi, le ha giocate tutte e in questo ambito ha oltre il doppio dei minuti che in Serie A. Però nemmeno Bayer Leverkusen-Inter è stata la partita della sua svolta personale.

AMBIENTAMENTO DIFFICILE – Il numero 99 infatti è ancora alla ricerca della sua dimensione in nerazzurro. Dopo un’estate di grandi promesse, tutto si è spento in Inter-Stella Rossa. Quando sembrava sul punto di sbocciare, Taremi si è invece arenato. Pochi minuti, pochissimi tocchi significativi, una sempre più evidente difficoltà a incidere o anche solo farsi vedere. E la partita col Leverkusen è stata un altro tassello in questo quadro poco simpatico.

TRAVOLTO IN CAMPO – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Non sembra nemmeno relativa a una punta. Tutta l’Inter ha vissuto una serata difficile, specialmente in fase offensiva. Ma Taremi nello specifico non ha trovato il modo di cambiare le cose. Finendo come travolto dalla partita. Incapace di incidere o anche solo provarci. I suoi tocchi sono 22, con 14 passaggi e un tiro prodotto. 4 duelli a terra, un contrasto, un fallo subito. Ed è tutto qui. Una partita incolore.