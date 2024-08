Taremi mostra mentalità: non si accontenta di Inter-Lecce

Taremi in Inter-Lecce si è presentato al pubblico di San Siro. E per quanto in campo sia andato tutto bene, lui non è rimasto soddisfatto. Mostrando di avere la mentalità del grande giocatore.

PRIMA DA TITOLARE – Il grande protagonista di Inter-Lecce è stato Mehdi Taremi. Magari non tanto in campo, ma sicuramente come novità nella formazione di Inzaghi. L’esordio dal primo minuto, per di più a San Siro. Una buona prova, con anche una giocata valsa l’assist per la rete dell’1-0 di Matteo Darmian. Tutto positivo? Non per lui. Che in prima persona ha voluto alzare l’asticella.

Taremi uomo chiave di Inter-Lecce: dichiarazioni di spessore

NON ACCONTENTARSI – Taremi nel post partita di Inter-Lecce ha parlato, presentandosi in un certo senso al calcio italiano. E si è detto non soddisfatto della sua prestazione. Sa di poter dare di più, e vuole dare di più. Non si accontenta perché è la prima, perché fa caldo, perché si è vinto. L’iraniano ha subito messo le cose in chiaro. Chiede e vuole di più, in primis da se stesso. Una mentalità da campione. La fame di chi punta in alto, quella che serve all’Inter. Un ottimo punto di partenza per dare il massimo in campo.