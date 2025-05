Taremi, l’Inter ti ha preso per questo. Un dato impressionante e un paragone storico!

Mehdi Taremi ha disputato un match dalla straordinaria applicazione tattica contro il Barcellona: l’Inter lo ha ingaggiato esattamente per notti come questa.

LA GARA – Mehdi Taremi ha vissuto la sua notte finora più positiva, in maglia Inter, nel match vinto contro il Barcellona per 4-3. Il calciatore iraniano, entrato nella seconda fase del secondo tempo, ha garantito le specifiche qualità che gli venivano richieste da Simone Inzaghi per incidere positivamente sul match. A partire da quella di gestire con qualità il pallone, comprendendo con intelligenza i momenti della partita. A ciò si aggiunge l’elemento dell’intensità e della determinazione in fase di copertura, con un pressing costante sui portatori di palla avversaria.

Taremi come Eto’o: Inter-Barcellona si ripete, con esito egualmente positivo

IL CONFRONTO – La prestazione stoica dell’iraniano ha ricordato quella di Samuel Eto’o, al Camp Nou, in occasione del lieto 0-1 con cui l’Inter si qualificò alla finale della Champions League del 2009-2010. In quella circostanza, il camerunense si improvvisò terzino destro per sopperire all’inferiorità numerica dei nerazzurri in fase difensiva. Nel caso di San Siro, l’iraniano ha impreziosito la sua prestazione con una dedizione totale al recupero del pallone, registrando un dato eccezionale per un attaccante.

LA STATISTICA – Il dato cui si fa riferimento è quello delle “azioni difensive”, che vedono Taremi al terzo posto tra i calciatori dell’Inter con 8 tentativi riusciti. Davanti a lui solo Francesco Acerbi, con 17 azioni compiute positivamente, e Alessandro Bastoni, con 9. Nonostante sia entrato negli ultimi 20 minuti dei tempi regolamentari, l’iraniano si è dunque reso protagonista di una serie di recuperi difensivi provvidenziali per dare ossigeno alla sua squadra e, contestualmente, alimentare le speranze di realizzare l’impresa. Se quest’ultima è stata effettivamente realizzata, il merito va anche a giocatori come Taremi, che hanno speso ogni energia mentale e fisica per produrre ciò che nelle menti dei tifosi nerazzurri si manifestava come un sogno di cui auspicare una realizzazione concreta.