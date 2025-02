Taremi, l’Inter concederà nuove opportunità. Ma ora è il momento della svolta!

Mehdi Taremi non si sta disimpegnando come avrebbe auspicato all’inizio della sua avventura all’Inter. Il calciatore nerazzurro ha, però, ancora la possibilità di dare un senso diverso alla sua esperienza a Milano.

LA SITUAZIONE – Mehdi Taremi è una delle incognite dell’Inter di questa stagione. Il calciatore iraniano, acquistato per dare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram un’alternativa di primo livello con cui disputare le sfide di Campionato e Champions League senza temere un cambiamento sostanziale della forza dell’attacco nerazzurro, non è finora riuscito ad adeguarsi al contesto interista. Né in Italia né in Europa, infatti, l’ex Porto ha dato prova con costanza di ciò che aveva dimostrato di essere in grado di fare nelle scorse stagioni. Ma le occasioni per una svolta non si sono di certo esaurite.

Taremi può sfruttare Inter-Lazio per dare un significato diverso alla sua storia italiana

LA SFIDA – Contro la Lazio, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrebbe puntare proprio sull’iraniano come partner d’attacco del capitano Lautaro Martinez. Taremi, dopo la prova opaca nel secondo tempo di Inter-Genoa, spera di incidere nel modo adeguato per dare ai nerazzurri quel valore aggiunto utile a scardinare con successo la difesa biancoceleste. Sostituire a dovere un calciatore come Thuram non è un compito semplice per nessuno, ma l’iraniano ha la fiducia della società e dello staff tecnico in merito alle sue potenzialità per farlo.