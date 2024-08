Taremi, in Inter-Lecce obiettivo chiaro insieme a Thuram

Inter-Lecce ha rappresentato per gli uomini di Simone Inzaghi la prima vittoria stagionale. Un 2-0 senza troppe difficoltà che ha messo in luce le qualità dei giocatori nerazzurri. Tra cui del debuttante Mehdi Taremi, che ha avuto un obiettivo in particolare insieme a Marcus Thuram.

DEBUTTO – Chiamato a sostituire l’infortunato Lautaro Martinez, Mehdi Taremi si è subito presentato con un buonissimo biglietto da visita davanti ai suoi nuovi tifosi. Novanta minuti per lui in Inter-Lecce, gara nella quale ha fatto vedere delle giocate di qualità, fra cui anche un tentativo di rovesciata che, gli fosse riuscito, avrebbe probabilmente fatto crollare San Siro. Detto questo, l’importanza della partita per l’iraniano è da leggere nel suo adattamento al calcio italiano e, soprattutto, ai meccanismi della squadra. Motivo per cui Simone Inzaghi ha deciso di lasciarlo in campo, togliendo Marcus Thuram al posto di Marko Arnautovic.

Taremi lavora ai meccanismi, un obiettivo in Inter-Lecce

OBIETTIVO – E a proposito di Marcus Thuram, la partita di Mehdi Taremi in Inter-Lecce è da leggere anche nella voglia dell’attaccante di iniziare a sviluppare un’intesa proprio con il calciatore francese. Resta da capire se nella mente di Simone Inzaghi l’iraniano sia il sostituto naturale dello stesso Thuram o di Lautaro Martinez, per questo è importante che le coppie d’attacco lavorino sulla loro intesa e sull’amalgama. Adesso resta una settimana per lavorare sul campo di allenamento, ad Appiano Gentile, prima che arrivi subito il primo scontro diretto del campionato. Venerdì è infatti attesa l’Atalanta a San Siro, dove bisognerà capire se Lautaro Martinez sarà di nuovo abile e arruolabile.