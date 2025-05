Taremi, è il tuo momento. Inter-Lazio è presente e futuro

Mehdi Taremi partirà dal primo minuto di Inter-Lazio, sfida che si disputerà stasera 18 maggio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Per l’iraniano il momento di incidere è ora.

LA SFIDA – Mehdi Taremi e Marcus Thuram comporranno il reparto offensivo dell’Inter nel match di stasera contro la Lazio. Il calciatore iraniano, arrivato in estate con i crismi del “terzo attaccante” in rosa, ha dovuto fare i conti con varie difficoltà prima di conquistarsi lo spazio auspicato. Sia i problemi fisici, che ne hanno rallentato l’ambientamento in nerazzurro, sia le dinamiche di un Campionato a lui completamente estraneo, ne hanno ritardato l’affermazione nel Club allenato da Simone Inzaghi.

Taremi e l’obiettivo ‘continuità’ da soddisfare in Inter-Lazio

LA CONFERMA – Taremi arriva al match contro la Lazio dopo due ottime prestazioni con l’Inter. Il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona e la sfida di Serie A contro il Torino sono state, probabilmente, le migliori partite disputate dal classe 1994 da quando indossa la maglia nerazzurra. Nel match da disputare con la Lazio l’obiettivo è dunque uno, ben definito nei suoi contorni: dare continuità al rendimento manifestato nelle ultime gare. Il compito non sarà semplice, stante il livello della compagine affrontata, ma le motivazioni dell’iraniano possono rappresentare un buon punto di partenza in vista della sua piena esecuzione.

SGUARDO AMPIO – Taremi vuole incidere positivamente in Inter-Lazio anche per costruirsi un futuro in linea con le sue aspettative. L’iraniano è consapevole del fatto che la sua permanenza in nerazzurro non è scontata, ma da conquistare attraverso tappe come quella contro i biancocelesti. Un tassello importante di tale mosaico può dunque essere inserito stasera, in presenza della continuità auspicata dal mondo Inter.