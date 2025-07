Taremi, l’Inter ha una sola strada da prendere! Zero alternative

Mehdi Taremi è un giocatore in uscita in casa Inter. Il club nerazzurro ha una sola strada da prendere, non ci sono alternative e la dirigenza non ha scuse a riguardo.

FLOP – Un anno fa l’Inter pensava di aver fatto un grande colpo trovando finalmente la terza punta da mettere alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La realtà è stata tutt’altra e la stagione non è andata come tutti credevano. La poca fiducia di Simone Inzaghi ha certamente contribuito allo scarso rendimento, ma le scuse sono poche di fronte ai numeri raccolti. Mehdi Taremi ha segnato un solo gol in campionato su calcio di rigore contro il Lecce. L’acquisto di Taremi è stato perciò un vero e proprio flop.

CESSIONE – Non ci sono vie alternative da prendere in questa storia. A differenza di altre situazioni l’Inter deve assumere una posizione irremovibile e spingere per la cessione di Taremi in questa sessione di mercato. La prima mossa dovrebbe essere quella di non convocarlo per il ritiro del 26 luglio ad Appiano Gentile, la seconda quella di intavolare le prime trattative per l’addio. Taremi ha mercato e fa gola a diversi club da Turchia e Inghilterra, tra cui il Fulham. Il suo acquisto a parametro zero permette di accettare qualsiasi cifra, non è lui su cui bisogna fare grandi plusvalenze. Bisogna liberare spazio in rosa!