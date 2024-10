Taremi, inizio positivo con l’Inter. C’è però un aspetto da migliorare!

Mehdi Taremi ha segnato in Inter-Stella Rossa il suo primo gol in maglia nerazzurra. L’iraniano si è sbloccato in stagione, ha iniziato bene ma c’è un aspetto da migliorare notevolmente.

INIZIO – Mehdi Taremi si è sbloccato contro la Stella Rossa segnando il primo gol in maglia nerazzurra, quello del 4-0 definitivo a San Siro. L’iraniano aveva già segnato con l’Inter, ma non in partite ufficiali. A luglio aveva fatto 5 gol in 3 partite contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas con ben 2 doppiette. In seguito ha dovuto superare un affaticamento ed è rientrato in tempo per l’esordio stagionale con il Genoa.

Taremi, un dato da migliorare con l’Inter

DIFETTO? – L’inizio è stato piuttosto positivo, perché nonostante il digiuno in campionato Taremi ha dato tantissimo in Champions League. Con il Manchester City è stato uno dei migliori in campo, con la Stella Rossa ha collezionato anche due assist nel secondo tempo. C’è un grande problema che deve risolvere comunque l’attaccante: tira pochissime volte. Per una punta è fondamentale avere contatto con la porta, cercarla spesso e attaccarla quando è possibile. Taremi lo fa poco e i dati lo dimostrano: appena 3 conclusioni nelle 7 partite disputate, non tutte dal primo minuto. In 4 gare non ha mai tirato, solo una di queste da titolare. I minuti in campo non lo hanno aiutato, ma la tendenza è ben visibile. Simone Inzaghi deve trovare una soluzione e Taremi deve impegnarsi ad essere maggiormente presente in area di rigore.