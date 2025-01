Taremi in Venezia-Inter è una chiave dello sviluppo sulla trequarti

Taremi in Venezia-Inter non ha trovato il gol, ma ha dimostrato la sua utilità nello sviluppo del gioco aiutando la squadra a tessere la sua trama.

CONFERMA DA TITOLARE – Taremi è stato confermato come titolare da Inzaghi in Venezia-Inter. Una dimostrazione di fiducia, ma anche la prima vera occasione in stagione di avere continuità. E l’iraniano in campo ha fatto vedere che questa continuità lo ha aiutato a prendere confidenza con gioco e compagni, oltre che fiducia in se stesso. Concetti che si sono espressi in particolar modo nella sua partecipazione alla manovra.

PRESENZA SULLA TREQUARTI – L’ex Porto da sempre è un attaccante che ama contribuire al gioco e cercare l’assist. Col Venezia questa sua capacità è stata un fattore anche in maglia Inter. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Risulta evidente come Taremi si sia fatto vedere per sviluppare il gioco. Venendo incontro ai centrocampisti, riempiendo gli spazi non presidiati dagli avversari. L’iraniano ha messo insieme in totale 41 tocchi in 64 minuti. Con 24 passaggi realizzati su 28 tentati. 17 sono stati realizzati in avanti, a conferma di come il giocatore non abbia agito tanto come sponda quanto arretrando e poi giocando il pallone a compagni che si erano mossi più avanti di lui. Ma soprattutto risulta terzo per passaggi realizzati nell’ultimo terzo di campo, superato solo da Zielinski e Barella. Diventando quindi una sorta di terzo rifinitore. Come dimostrano anche i 3 passaggi chiave prodotti per i compagni. Una prova di qualità, che restituisce a Inzaghi un attaccante in crescita.