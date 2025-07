Taremi in partenza, l’Inter lo aiuta a trovare una soluzione! – Sky

Mehdi Taremi dovrà, nei piani dell’Inter, lasciare la compagine nerazzurra nel corso di questa finestra estiva di mercato. Una scelta dei nerazzurri può facilitare una cessione a breve.

LA SITUAZIONE – Mehdi Taremi è destinato a concludere, dopo solo una stagione, la sua avventura all’Inter. Tra difficoltà di adattamento, problemi fisici e una concorrenza “ingombrante” nel reparto offensivo, il calciatore iraniano non è riuscito a dimostrare appieno perché la dirigenza nerazzurra avesse deciso di puntare con così tanta convinzione sul suo profilo. Del Taremi del Porto si è visto pochissimo, sia in Italia sia in Europa, con i nerazzurri che hanno quindi dovuto maturare un orientamento chiaro in merito al suo futuro.

Taremi verso la cessione: la mossa dell’Inter

LA DECISIONE – Come riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport, per facilitare la sua partenza in estate, l’Inter ha concesso a Taremi dei giorni in più di “vacanza” prima del potenziale rientro ad Appiano. Potenziale perché, negli auspici del Club nerazzurro, tale supplemento di tempo dovrà essere funzionale a individuare la prossima destinazione del classe 1992. La cui avventura all’Inter è dunque destinata a chiudersi senza che la società e la tifoseria nerazzurre abbiano ammirato quel giocatore che con tanta efficacia si era disimpegnato nelle stagioni lusitane.