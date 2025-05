Taremi in Inter-Barcellona si riscopre elemento di fatica

Inter-Barcellona è stata anche la partita di Taremi. L’iraniano non ha tradito la fiducia di Inzaghi, mettendosi al servizio della squadra con un grande lavoro senza palla.

PRESTAZIONE UNICA – In una semifinale di Champions League si può andare oltre tutto. Limiti personali, problemi fisici, indole. Soprattutto, oltre a quanto mostrato fino a quel momento in tutta la stagione. Esattamente quello che è successo a Mehdi Taremi in Inter-Barcellona.

COMPITO IN COPERTURA – L’iraniano è entrato in campo al minuto 71, al posto di uno stremato Lautaro Martinez. E la sua prestazione si può definire solo come sorprendente. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Chiaramente c’è qualcosa di strano. Taremi da punta si è adattato a fare qualcosa di diverso. Inzaghi lo ha mandato in campo non solo per fare il suo lavoro, ma gli ha chiesto una cosa in più. Schierarsi in non possesso sull’esterno a sinistra, per aiutare a coprire sul lato più pericoloso del Barcellona. Quello di Yamal. E l’iraniano si è applicato in modo, come dicevamo, sorprendente.

LAVORO FISICO – Prima però di sottolineare il suo lavoro senza palla, guardate quell’unico puntino sulla destra. Taremi ha un solo tocco in area avversaria. Che rappresenta però un passaggio chiave, l’assist per Frattesi che segna il 4-3. Un’unica giocata, di peso specifico incalcolabile. Per il resto, ci ha messo il fisico e la corsa. Proprio lui che in certe partite in stagione è sembrato sparire dal campo. L’iraniano è primo per contrasti con 8, ha 9 duelli a terra di cui 5 vinti, 3 aerei 2 vinti, un intercetto, 3 spazzate, una respinta. Una prova da uomo di fatica di fascia vecchio stile.