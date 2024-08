Taremi in fase di rodaggio, ma già utile: l’Inter ha compreso due aspetti

Mehdi Taremi non è andato a segno nella sua prima gara da titolare con l’Inter, contro il Lecce, in Serie A. L’iraniano ha dato però le prime dimostrazioni di ciò che può essere in grado di fare per la squadra.

L’APPORTO – Mehdi Taremi ha rappresentato la soluzione necessitata per sopperire all’assenza di Lautaro Martinez contro il Lecce. La sua prestazione non è stata negativa, soprattutto nel primo tempo, in quanto il calciatore ex Porto ha dato una dimostrazione in scala minore di cosa è in grado di fare nella propria metà campo. L’iraniano si è fatto notare per il colpo di testa con cui ha servito, probabilmente in maniera involontaria, il compagno Matteo Darmian che ha insaccato in rete di testa da una distanza ravvicinata. Ma oltre al dato meramente statistico, a spiccare è stata la, almeno iniziale, propensione a farsi servire nello stretto per provare a trovare dei fraseggi illuminanti in coppia con Marcus Thuram. Ovviamente, l’intesa deve essere ancora perfezionata, considerando che i due non abbiano mai giocato insieme. Ad ogni modo, lo spirito d’intraprendenza e la dimostrazione iniziale del propri colpi rappresentano gli elementi più positivi della sua sfida.

Taremi non soddisfatto: una mentalità che l’Inter apprezza in maniera particolare!

LE SUE PAROLE – Al termine di Inter-Lecce, Taremi si è così espresso a DAZN: «Sono qui per aiutare, ma per quello che credo avrei potuto anche giocare meglio: non ritengo di aver fatto così bene. Posso fare di più per la squadra». Una prova ulteriore di quanto l’iraniano sia un perfezionista che non rinuncia a migliorarsi laddove ne intravede la possibilità. Elemento, quest’ultimo, che non può che essere apprezzato dal mister Simone Inzaghi, che pone l’accento sull’esigenza che sia presente la fame di vincere nella testa e nell’anima dei suoi calciatori.