Taremi in Barcellona-Inter dà un segnale di presenza

Barcellona-Inter ha visto Inzaghi dare una nuova opportunità a Taremi. L’iraniano è stato il primo cambio in attacco, e ha mostrato finalmente segni di presenza.

NUOVA OCCASIONE – Lo avevamo lasciato disperso in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia col Milan. Una prestazione dopo la quale era difficile avere ancora fiducia nel riscatto di Taremi. Eppure Inzaghi ha puntato su di lui in Barcellona-Inter. In un contesto decisamente complicato, col risultato in bilico e la necessità di gestire le forze. E l’iraniano a sorpresa ha risposto presente.

PROVA CON BUONI SPUNTI – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Considerate che l’Inter in questa grafica attacca da destra verso sinistra. Si capisce quindi che Taremi è andato in campo in un contesto di sofferenza e difesa, chiamato a fare del lavoro sporco in uscita sotto la pressione degli avversari. E proprio qui sta il riscatto dell’iraniano. Subentrato a Lautaro Martinez a inizio secondo tempo, ha messo insieme 19 tocchi. Da questi ha prodotto 15 passaggi, di cui 12 realizzati, con anche 2 lanci lunghi a bersaglio. Insomma, è riuscito a farsi vedere, aiutare la squadra ad uscire e sviluppare la manovra. In più ha aggiunto un fallo subito, 2 respinte e 3 duelli aerei vinti su 4. Una prova che può rappresentare un nuovo inizio per l’attaccante.