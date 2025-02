Taremi impreciso in Inter-Lazio, ma presente! La prestazione

L’Inter vince contro la Lazio in Coppa Italia per 2-0. La squadra nerazzurra troverà il Milan in semifinale e si gode il passaggio del turno.

ABNEGAZIONE – L’Inter ritrova Mehdi Taremi ma anche una vittoria importante che lancia i nerazzurri in semifinale di Coppa italia contro i cugini rossoneri. L’iraniano è uno dei protagonisti meno citati e acclamati nel post gara. Nel corso della partita il suo apporto per i compagni è stato comunque buono. Ha speso energie in lungo e largo in mezzo al campo senza mai risparmiarsi. L’ex Porto ha avuto un impatto non indifferente durante la gara. Il tanto impegno però ha causato delle lacune che si sono concretizzate in errori sotto porta e di precisione nei passaggi. In ogni caso l’abnegazione di Taremi per la squadra è stata totale e l’Inter ha bisogno anche di questo tipo di giocatori.

Inter, Taremi associa generosità e tanta intensità in avanti e in difesa

PRIMA LA SQUADRA – L’Inter vince anche grazie alla buona prestazione di Taremi. L’ex Porto si è battuto su ogni pallone, cercando di aiutare la squadra sia in attacco, ma anche in fase di non possesso. In particolare, il suo lavoro di pressing e il recupero di palloni nelle zone più avanzate del campo sono stati fondamentali per mantenere alta la pressione sull’avversario. Il suo comportamento è lo specchio dell’Inter di Simone Inzaghi: il sacrificio per il bene del collettivo. La prestazione di Taremi è generosa, ma il dispendio elevato di energie lo ha reso poco lucido, solo il 60% di precisione su 10 passaggi effettuati. Bisogna registrare anche 11 palloni persi ma anche numerosi duelli aerei e a terra fatti dall’iraniano per contrastare i giocatori della Lazio. Anche senza essere il protagonista assoluto, il suo impegno è stato un tassello importante per la vittoria dell’Inter contro la Lazio.