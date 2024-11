Taremi, impatto all’Inter poco brillante. Ma giocatore da aspettare!

Dopo un ottimo precampionato, Mehdi Taremi fin qui ha avuto un impatto poco brillante all’Inter. Lo si è visto anche ieri in Champions League contro il Red Bull Lipsia. Un giocatore che, però, non si discute e che è giusto aspettare.

POCO BRILLANTE – Complice un infortunio a inizio stagione e il poco spazio fin qui – se non in UEFA Champions League – per Mehdi Taremi l’impatto con l’Inter non è sicuramente dei migliori. Uno solo il gol segnato in tutte le presenze stagionali (15) per il nazionale iraniano, su rigore. In quella che resta la miglior partita giocata fin qui, ovvero in casa contro la Stella Rossa dove mise a referto anche due assist per i compagni nel 4-0 finale. Da lì, nelle altre presenze da titolare in Europa, non è riuscito a ripetersi. E ha attirato su di sè anche qualche critica specialmente dopo la gara di ieri contro il Red Bull Lipsia, nella quale è sembrato essere poco partecipe alla manovra. Così, va detto, come il compagno di reparto Lautaro Martinez.

Mehdi Taremi, tifosi poco contenti del suo impatto all’Inter. Ma giocatore da aspettare

CONTRIBUTO – Il valore assoluto di Mehdi Taremi come giocatore non è però da mettere in discussione. E lo dimostra la su carriera anche a livello internazionale, specialmente con la maglia del Porto. Il nazionale iraniano è un giocatore che è giusto aspettare. Ma che allo stesso tempo deve iniziare a sfruttare meglio le occasioni che Simone Inzaghi gli concede dal primo minuto. Per caratteristiche, è difficile per lui riuscire a incidere entrando nei finali di partita. Ma partendo dal primo minuto deve riuscire a garantire un maggiore contributo. Che sicuramente non mancherà, specialmente nella seconda parte di stagione. Delusione per il suo inizio stagionale? Sì. Dubbi sulle sue qualità? No. Basta saper aspettare. Possibilmente, però, non all’infinito…