Taremi a gennaio, ne vale la pena? Inter, due fattori da valutare

Il nome di Mehdi Taremi continua a tenere banco in casa Inter, specialmente considerando la situazione dell’attacco nerazzurro accentuata dall’infortunio di Marko Arnautovic. Ma varrebbe la pena investire su di lui già a gennaio? Specialmente considerando due fattori.

NOME SOTTO OSSERVAZIONE – Già la scorsa estate l’Inter ha osservato da vicino il profilo di Mehdi Taremi del Porto. Giocatore di esperienza internazionale, con i lusitani ha mostrato ottime cose. Tanto che, nonostante la scadenza di contratto nel 2024, le richieste non sono praticamente mai scese sotto i 30 milioni di euro. Troppi, per i nerazzurri, che hanno deciso di puntare in attacco su altri profili. Ora il nome di Taremi torna di moda, perché – rimasto al Porto dopo una trattativa naufragata con il Milan – può partire già a gennaio. I lusitani sono ora disposti a uno sconto pur di non perderlo a zero. Ecco allora l’inserimento dell’Inter, considerata l’emergenza in attacco. Ma restano due fattori da considerare.

NE VALE LA PENA? – Investire dieci milioni già a gennaio per Taremi potrebbe non valerne la pena. Principalmente per due motivi. Il primo è quello anticipato nel paragrafo precedente, ovvero la possibilità di prenderlo a zero per giugno 2024. Una strada tuttavia pericolosa, vista l’importanza del giocatore che attrarrà sicuramente diverse offerte contrattuali importanti. Il secondo riguarda la Coppa d’Asia. Taremi disputerà la competizione con la maglia dell’Iran tra gennaio e febbraio. Il che porterebbe di fatto l’Inter – in caso di un investimento già a gennaio – a rischiare di non averlo a disposizione prima di metà febbraio. Insomma, una situazione da valutare attentamente. Specialmente valutando quelle che saranno le condizioni del reparto offensivo una volta arrivati a gennaio.