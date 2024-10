Taremi in forma ottimale: Inter-Stella Rossa dimostra il suo valore

Mehdi Taremi è stato il migliore in campo dell’UEFA nella sfida vinta dall’Inter contro la Stella Rossa con il punteggio di 4-0. Il nerazzurro ha dato prova delle sue qualità contro i serbi.

GRANDE PROVA – Mehdi Taremi è esperienza, sacrificio, finalizzazione e tanta qualità: l’Inter lo sta capendo con molta evidenza dopo le sue prime presenze stagionali con il club meneghino. Il calciatore iraniano è stato schierato titolare dal mister Simone Inzaghi sia nella prima sfida di questa Champions League, pareggiata contro il Manchester City per 0-0, che nella seconda gara vinta contro la Stella Rossa con il punteggio di 4-0. In entrambe le occasioni è emersa la sua predisposizione al sacrificio e al ripiegamento difensivo per aiutare la squadra.

Taremi mattatore di Inter-Stella Rossa: tanti aspetti positivi della sua gara

LA PRESTAZIONE – Contro la Stella Rossa, Taremi si è reso protagonista non solo di due assist e un gol, quello del definitivo 4-0 per i nerazzurri. Il calciatore iraniano, per l’appunto, ha creato i presupposti affinché i due passaggi vincenti per il 2 e il 3 a 0 si verificassero sul campo. E lo ha fatto grazie a una dote che il tecnico Inzaghi non può che apprezzare pienamente, ossia il lavoro attento e diligente del classe 1992 in fase di recupero del pallone. Così l’iraniano ha dimostrato la sua capacità di combinare l’abilità di conquistare la sfera di gioco con quella di saper servire il compagno libero con un passaggio fatto nella maniera giusta per trovare la rete.