Taremi, due percorsi differenti tra Serie A e Champions League

Da un lato la Champions League, da assoluto protagonista, dall’altro lato invece la Serie A dove Simone Inzaghi l’ha usato con il contagocce. Questo il riassunto di Mehdi Taremi dopo sei mesi all’Inter.

ATTESA – Con la coppia Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’Inter sta correndo a velocità raddoppiata. La differenza, con quelli della panchina, si vedono eccome. Se da un lato Marko Arnutovic e Joaquin Correa non hanno mai messo benzina nelle gambe nella prima parte di stagione, nelle ultime uscite ha deluso anche Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, arrivato a zero la scorsa estate, non è riuscito a entrare in pieno ritmo negli schemi di Simone Inzaghi che lo ha utilizzato col contagocce. Anche a causa di un’eta che avanza, Taremi non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava dopo l’addio al Porto.

Inter, numeri al ribasso in Italia: il percorso di Taremi

NUMERI – In Serie A, escluse le apparizioni in Champions League e in Supercoppa Italiana dove è tornato al gol, è sceso in campo da titolare solo tre volte. Per chiudere invece con 15 partite giocate, quasi tutte nell’ultima mezz’ora e con una media di 26 minuti giocati a partita. Solo 392 i minuti complessivi nel campionato italiano. A differenza delle apparizioni in Italia, Taremi è stato più continuo in Champions League giocando in tutte e sette le partite iniziandone ben sei. Media quasi triplicata, con ben 70 minuti giocati a partita e un gol segnato nei 493 minuti giocati. Adesso però ci sarà da capire se l’Inter continuerà ad affidarsi a lui per la prossima stagione o se l’arrivo di qualche giovane potrebbe metterlo alla porta.