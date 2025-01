Taremi contro il passato in Inter-Milan! Conceicao ex allenatore

Mehdi Taremi affronterà il suo passato nella partita tra Inter e Milan. Dall’altra parte il nuovo allenatore è una sua vecchia conoscenza al Porto, vale a dire Sergio Conceicao.

LUNGO TEMPO – Sergio Conceicao, attuale allenatore del Milan da pochissimi giorni, conosce molto bene Mehdi Taremi. Il motivo è semplice e riguarda il passato di entrambi. I due hanno portato assieme tanti trofei e vittorie al Porto, dove hanno affrontato anche l’Inter nella Champions League di due anni fa. Inter-Milan sarà l’occasione per il primo scontro da avversari tra Taremi e Conceicao. Sarà un azzardo per Simone Inzaghi affidarsi all’iraniano, che può essere disinnescato facilmente dall’allenatore che lo ha avuto per 4 anni.

Taremi, i numeri con Conceicao prima di Inter-Milan

NUMERI – Nelle sue 182 partite con la maglia del Porto Taremi ha segnato 91 gol e fatto 56 assist, dando prova della sua qualità palla al piede. Con Conceicao l’attaccante ha vissuto anni di successi e grandi soddisfazioni. Ha vinto il campionato portoghese e tre volte la Coppa di Lega, anche se nell’ultima stagione ha ricoperto un ruolo più marginale. Il contratto in scadenza a giugno del 2024 e il mancato rinnovo hanno portato Conceicao a lasciare fuori spesso Taremi. Domani in Inter-Milan la punta nerazzurra avrà la possibilità di servirgli un benvenuto in Italia come si deve. In Arabia Saudita sarà un piccolo ritorno al passato, Taremi non può fallire stavolta.