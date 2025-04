Taremi, altra chance da titolare in Inter-Milan! Serve un segnale

Questa sera a San Siro andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Tra le file nerazzurre, Simone Inzaghi è pronto a rilanciare dal primo minuto Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano avrà una chance in un match importante per riscattare una stagione al di sotto delle aspettative.

LA PARTITA – Per la quinta e ultima volta in stagione andrà in scena il derby di Milano. Inter e Milan si giocheranno stasera a San Siro l’accesso alla finale di Coppa Italia, dopo l’1-1 dell’andata. I nerazzurri arrivano all’ importante appuntamento stracittadino senza aver mai battuto i cugini in stagione (2 pareggi e 2 sconfitte tra campionato, Supercoppa e andata della semifinale). La squadra di Inzaghi vuole raggiungere l’ennesima finale di questi anni davanti ai propri tifosi, in un San Siro a tinte nerazzurre, continuando a cullare la suggestiva ipotesi del Triplete. Mentre i rossoneri, dal canto loro, oltre a mantenere l’imbattibilità nei derby, vogliono conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa di Riad. Se Conceicao manderà in campo la formazione migliore possibile, Inzaghi sarà costretto a delle rotazioni in vista delle sfide contro Roma e Barcellona.

Inter-Milan, Inzaghi da fiducia a Taremi: serve una prestazione convincente

BILANCIO – Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, Simone Inzaghi è pronto a rotazioni importanti in Inter-Milan. L’allenatore dell’Inter sembra orientato a schierare Mehdi Taremi in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Complice l’assenza di Marcus Thuram, e le condizioni non ottimali di Arnautovic, toccherà all’iraniano fare da partner al capitano nerazzurro nel derby. Fin qui la stagione dell’ex centravanti del Porto è stata pessima. Oltre ai pochi gol realizzati, appena 3 in stagione di cui 2 su rigore in oltre 1500 minuti di gioco, Taremi si è rivelato un pesce fuori dall’acqua nel sistema di Inzaghi. Tanto che, nonostante un contratto fino al 2027, le voci che vedono l’iraniano lontano da Milano iniziano ad aumentare e a farsi rumorose. Ma da qui in avanti, con tutti gli impegni che avrà l’Inter anche in estate con il Mondiale per Club, Inzaghi avrà bisogno di tutti. Specialmente in attacco, ogni gol in più realizzato potrà fare la differenza. Quella di stasera contro il Milan rappresenta la grande occasione per Taremi di scrivere un finale diverso nella sua avventura con la maglia nerazzurra. Proprio contro i rossoneri, nella finale di Supercoppa, il numero 99 ha realizzato il suo unico gol su azione con l’Inter.