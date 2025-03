Taremi o Arnautovic? La prima grande risposta da Inter-Feyenoord!

Marko Arnautovic o Mehdi Taremi, chi sarà la terza punta da qui fino alla fine della stagione? Da Inter-Feyenoord arriva la prima grande risposta al quesito.

GERARCHIE – Ad inizio anno si pensava a un altro apporto da parte di Mehdi Taremi. L’attaccante aveva segnato a raffica nelle amichevoli e addirittura c’è chi ha messo in dubbio la titolarità di Marcus Thuram. La sua esperienza a Milano è iniziata con l’assist in Inter-Lecce per Matteo Darmian, valso il momentaneo 1-0 alla seconda giornata di campionato. La stagione di Taremi però almeno ora vive di molti più bassi che alti. Altalenante, ma soprattutto mai capace di raggiungere il suo vero potenziale. Le ultime settimane di Marko Arnautovic lasciano dubbi sul ruolo di terza punta.

Arnautovic incalza Taremi! Le ultime gare

TERZA PUNTA – Arnautovic non sta facendo affatto rimpiangere i problemi con Taremi. L’austriaco ha segnato uno dei gol decisivi con il Monza, ma non è stato l’unico. Ha portato tre punti anche con la Fiorentina in campionato con il colpo di testa su assist di Carlos Augusto. Ha inoltre deliziato San Siro con un gol clamoroso contro la Lazio in Coppa Italia. La mente ora sembra più libera e le giocate aiutano i compagni a raggiungere i successi. Insomma, chi sarà la terza punta di Simone Inzaghi da qui fino alla fine dell’anno? La prima risposta arriva da Inter-Feyenoord, dove partirà dal primo minuto Taremi.