Tanganga possibile obiettivo dell’Inter: ecco chi è il difensore inglese

OBIETTIVO – Fra i possibili nomi per rinforzare la difesa dell’Inter si fa strada quello di Japhet Tanganga, difensore inglese classe ’99 di proprietà del Tottenham. Il difensore, cresciuto proprio nelle giovanili degli “Spurs”, può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che quello di terzino destro. Nella squadra inglese, dal 2019, ha messo insieme 43 presenze in tutte le competizioni, senza però siglare alcun gol. In questa stagione, inoltre, è finito a i margini del Tottenham, con Conte che non lo ha schierato nemmeno per 1′ nelle prime due uscite stagionali della squadra inglese.