Tah è la risposta ai problemi difensivi dell’Inter? I dati parlano chiaro

Jonathan Tah è un profilo che gravita attorno all’Inter. In quanto la prossima scadenza del suo contratto col Bayer Leverkusen si sposa bene con la necessità nerazzurra di intervenire in difesa. Ma il difensore è il nome giusto? I dati parlano chiaro.

IN RAPIDA ASCESA – La prossima estate l’Inter apporterà importanti cambiamenti in difesa. Non tanto per risolvere un problema di passività solo momentaneo, quanto per avviare un ricambio fisiologico. I centrali puri dei nerazzurri sono infatti Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi over30 ed entrambi in scadenza di contratto (a giugno 2025). E uno dei possibili rinforzi per l’Inter è quello di Jonathan Tah. Che in estate potrebbe spostarsi a parametro zero se non arrivasse il rinnovo di contratto col Bayer Leverkusen. Ma quello del tedesco classe 1996 è il nome giusto per rinforzare la difesa? Vediamo cosa dicono i dati.

COSA PORTEREBBE – Dal punto di vista fisico, Tah è il classico pilastro da piazzare al centro della retroguardia. Forte dei suoi 103 kg distribuiti su 195 cm. Ma le sue caratteristiche fisiche non si traducono nel marcatore puro che protegge l’area. Anzi, anche il tedesco ambisce al profilo di difensore moderno, a cui piace partecipare alla manovra di costruzione. Del resto, i suoi dati – confrontati con quelli di Acerbi, il pari ruolo più presente nell’Inter – parlano chiaro come possiamo vedere dai grafici di FootData, partner statistico di Inter-News.it:

Tah è un difensore pienamente a suo agio col pallone tra i piedi. Tanto che la scorsa stagione ha performato meglio di Acerbi in termini di passaggi riusciti, specialmente in verticale. Tuttavia, spostandosi sulle tab “Fase difensiva” e “Fase aerea”, si può osservare facilmente quanto l’eventuale innesto del tedesco non stravolgerebbe la resa difensiva dell’Inter. Anzi, a livello aereo sembra non sfruttare al meglio la straordinaria fisicità che lo contraddistingue. Pertanto il suo eventuale arrivo non si tradurrebbe in una maggiore tenuta della difesa dell’Inter. E questi dubbi tecnici vanno di pari passo con i restanti aspetti del suo profilo.

PROFILO DA VALUTARE – L’obiettivo dell’Inter è quello di ringiovanire la rosa, a partire dalla difesa come dicevamo inizialmente. E Jonathan Tah compirà 29 anni il prossimo 11 febbraio, impattando pochissimo sul tema anagrafico della rosa nerazzurra. Per di più, al suo ultimo anno di contratto sta guadagnando 1,5 milioni di euro netti. Ed è risaputo quanto l’eventuale acquisto a parametro zero porti con sé pretese contrattuali decisamente migliorative da parte del giocatore. Pertanto si può dire che il profilo di Tah incontra solo parzialmente le necessità dell’Inter. Che dovrà quindi valutare ancora molto attentamente a chi consegnare le chiavi della difesa per i prossimi anni.