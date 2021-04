Superlega ennesima distrazione della stagione, Conte ha fatto scudo?

Conte in questa stagione ha dovuto lottare contro diverse potenziali distrazioni esterne. La Superlega è l’ennesimo problema della stagione.

FATTORI ESTERNI – Non si può certo dire che la stagione 2020-2021 sia stata tranquilla. In generale, ma in particolare per il mondo Inter. Nell’andamento delle vicende calcistiche infatti sono intervenuti diversi fattori esterni. Il primo ovviamente il Covid, che ha portato altre conseguenze. Tipo il giocare senza tifosi, i problemi di contagi, focolai, isolamenti, interventi delle varie ATS, partite rinviate. Ma all’interno delle società anche le questioni sui conti, sui problemi di liquidità e quindi sul pagamento degli stipendi, che in particolare per l’Inter sono diventati temi di cronaca. Questioni serie, sia chiaro. Un carico di lavoro extra per Conte che ha dovuto tenere il gruppo concentrato e compatto. Isolandolo dal mondo, facendo da scudo verso tutte queste potenziali distrazioni. Ora è arrivato un nuovo fattore esterno.

PROBLEMA SUPERLEGA – Parliamo ovviamente della Superlega. Un fulmine a ciel sereno, caduto sul mondo calcio all’improvviso. Tanto rumore, tantissime discussioni. Ora sembra tutto finito, o quasi. Cosa sarà successo dentro l’Inter? Non sappiamo molto. Anzi praticamente non sappiamo nulla. Ma nel mondo abbiamo visto reazioni forti da vari giocatori. Quelli nerazzurri come stanno? Hanno pensieri che li distraggono? In stagione, come detto, ne hanno vissute tante, ma non è scontato farsi scivolare addosso tutto. Conte fino ad ora ha coperto ogni vicenda, rendendo il gruppo impermeabile a ogni fattore esterno. Ora ha dovuto intercettare anche questa vicenda. In cui la sua dirigenza è stata coinvolta quasi in prima fila. Sarà riuscito a filtrare tutto? Anche lui avrà mantenuto il focus sullo Spezia? Il campo ci dirà.