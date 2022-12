Supercoppa Italiana un anno dopo: da San Siro a Riad per il primo trofeo

Il 18 gennaio 2023 a Riad Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa Italiana. La prima possibilità stagionale di conquistare un trofeo. Per i nerazzurri si tratta della seconda volta in due anni, dopo la vittoria di San Siro della scorsa stagione.

PRIMA OCCASIONE – Il primo grande obiettivo per l’Inter nel 2023 è la Supercoppa Italiana. Così come nel 2022, quando il 13 gennaio arrivò la vittoria all’ultimo secondo dei tempi supplementari ai danni della Juventus. Un anno dopo, da San Siro a Riad – in Arabia Saudita – i nerazzurri si giocheranno la possibilità di conquistare il primo trofeo stagionale. Questa volta contro il Milan, vincitore del campionato della scorsa stagione. La Supercoppa Italiana non è certamente l’obiettivo principale per i nerazzurri, ma è pur sempre un trofeo. Vincerlo vorrebbe dire centrare per il terzo anno consecutivo almeno un trofeo.

SITUAZIONE – La situazione a cui arriveranno Inter e Milan alla sfida del 18 gennaio è tutta da valutare. I rossoneri sono ancora alle prese con alcuni infortuni, tra cui quelli di Mike Maignan, Divock Origi e l’incognita Zlatan Ibrahimovic. L’Inter invece, per la Supercoppa Italiana, dovrà valutare come ci arriverà Romelu Lukaku, ancora alle prese con il recupero della miglior condizione fisica. Ma anche con il mercato e la possibile cessione di Denzel Dumfries, su cui resta caldo l’interesse di Chelsea e Tottenham. Un trofeo, quello rappresentato dalla Supercoppa Italiana, per il quale le due milanesi non possono lasciare nulla al caso.