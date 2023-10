Supercoppa Italiana cambia data: nuovo calendario Inter e calciomercato

Supercoppa Italiana non più al via tra tre mesi esatti ma bisogna pazientare un po’ di più. Vale per l’Inter ma non solo. Il nuovo calendario cambierà sicuramente l’ordine degli impegni nerazzurri nel mese di gennaio, che sarà caratterizzato anche dal calciomercato di riparazione

FINAL FOUR POSTICIPATE – La nuova Supercoppa Italiana non partirà nei tempi previsti. E l’aggettivo “nuova” si riferisce alla formula della competizione, dal momento che cambia rispetto alla Finalissima tradizionale. Il nuovo format strutturato sul modella delle Final Four cambia data. Non più dal 4 all’8 gennaio 2023 ma sempre nel primo mese del nuovo anno solare. L’annuncio ufficiale verrà dato dalla Lega Serie A lunedì 9 ottobre. Non cambia il luogo né i partecipanti. Le Final Four della Supercoppa Italiana (anche nota come “EA Sports FC Supercup” per ragioni di sponsorizzazione, ndr) si giocheranno in Arabia Saudita. Oltre al Napoli campione d’Italia in carica e l’Inter, detentrice non solo della Coppa Italia ma anche dell’ultima Supercoppa Italiana ai danni del Milan, ci saranno la Fiorentina – in qualità di finalista perdente a Roma – e Lazio, seconda in Serie A e di fatto vice-Campione d’Italia. Sale già l’attesa per le partite in programma.

Inter tra Supercoppa Italiana e calciomercato

CALENDARIO RIVOLUZIONATO – Il cambio data modificherà il calendario dell’Inter di Simone Inzaghi, che potrà giocare regolarmente l’ultima giornata del girone di andata in Serie A contro l’Hellas Verona ma potrebbe posticipare l’inizio del girone di ritorno. A rischio slittamento la trasferta in casa del Monza ma non solo. Nell’attuale calendario dell’Inter da metà gennaio in poi ci sono anche gli impegni contro l’Atalanta a Milano e la Fiorentina a Firenze. Il nuovo calendario della Supercoppa Italiana dovrà trovare nuovi incastri che condizioneranno anche il calendario dell’Inter a gennaio. In quel mese si riaprirà anche la finestra del calciomercato invernale di riparazione. E l’Inter, nel caso in cui venisse confermata l’emergenza in attacco, potrebbe essere impegnata su più fronti: vincere la Supercoppa Italiana anche con il nuovo format è l’obiettivo dell’Inter di Inzaghi. Il calciomercato farà da sfondo prima e dopo la trasferta in terra saudita…