Sucic all’Inter, chi è e come potrebbe giocare con Inzaghi. Ma chi esce in estate?

L’Inter ha messo a segno un colpo importante per il futuro con l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il centrocampista croato, nato nel 2003, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio balcanico. Ma come potrebbe inserirsi nello scacchiere ormai automatico di Simone Inzaghi e chi potrebbe lasciargli il posto in estate?

ACQUISTO PER IL FUTURO – L’Inter ha definitivamente chiuso l’affare per Petar Sucic, centrocampista croato di cui si parla molto bene in patria. Parliamo di un calciatore versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di regista davanti alla difesa che quello di mezzala, grazie alle sue doti tecniche, alla visione di gioco e alla capacità di gestire il pallone con qualità. Cresciuto nel settore giovanile dello Zrinjski Mostar, è poi passato alla Dinamo Zagabria, club che ha saputo valorizzare molti giovani talenti nel corso degli anni. Il suo stile di gioco è caratterizzato da una grande intelligenza tattica. Ha inoltre una buona capacità di inserimento, caratteristica che gli ha permesso di segnare diversi gol nonostante il suo ruolo prevalentemente da regista. In Nazionale ha già debuttato, giocando al fianco di Luka Modric e Marcelo Brozovic. L’Inter ha investito 14 milioni di euro più 2 di bonus per il suo cartellino, con la speranza che possa diventare un elemento chiave della squadra nel prossimo futuro. Attualmente, è infortunato a causa di un problema al metatarso, ma si prevede che possa tornare in campo a marzo.

Sucic come giocherebbe con Inzaghi?

IN NERAZZURRO – L’arrivo di Petar Sucic all’Inter apre nuovi scenari per il centrocampo nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi è già ben assortita nel reparto, con Hakan Calhanoglu titolare in regia e Kristjan Asllani come suo sostituto. L’altra opzione è il suo impiego come mezzala, ruolo che lo vedrebbe competere con giocatori del calibro di Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e il “nuovo” Piotr Zielinski. La sua versatilità potrebbe essere un punto di forza, consentendo a Inzaghi di avere un jolly da utilizzare sia in fase di costruzione che di inserimento offensivo.

Chi lascia il posto a Sucic in estate?

CHI ENTRA E CHI ESCE – Calhanoglu titolare in regia e Asllani come suo sostituto. Se Sucic dovesse essere impiegato come alternativa al turco, potrebbe significare una possibile cessione di Asllani in estate. Da capire anche il futuro legato a Frattesi, in estate fortemente cercato dalla Roma. Una variabile importante è rappresentata dal suo recupero fisico. Essendo infortunato, Sucic non potrà scendere in campo prima di marzo, ma il suo ambientamento sarà graduale. In ogni caso, è facile immaginare che farà parte della spedizione nerazzurra per il Mondiale per Club tra giugno e luglio, un’ottima occasione per testarlo ad alto livello. L’Inter ha deciso di puntare su un giovane talento, investendo su un giocatore che potrebbe diventare un elemento importante per il futuro. La concorrenza è alta, ma se Sucic saprà dimostrare il suo valore.