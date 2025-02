Sucic è un colpo che assolve più funzioni: Inter attenta al futuro

Petar Sucic si appresta a svolgere le visite mediche con l’Inter, club al quale approderà nella prossima stagione. Il suo acquisto soddisfa varie pretese della dirigenza nerazzurra.

IL PUNTO – Petar Sucic sarà il valore aggiunto del centrocampo dell’Inter a partire dalla prossima annata. Il calciatore croato è stato scelto con estrema convinzione dalla dirigenza nerazzurra, che per ottenere il sì della Dinamo Zagabria al suo trasferimento ha acconsentito sia all’inserimento di numerose clausole favorevoli ai croati che al passaggio del classe 2003 a Milano solo a partire dall’estate. Non vi è dubbio che le aspettative del club nerazzurro nei suoi riguardi siano elevate, tanto che i paragoni con illustri connazionali come Marcelo Brozovic non si sprecano.

Sucic è un centrocampista completo: ecco ciò che può portare all’Inter

VARI VANTAGGI – L’arrivo di Sucic all’Inter consente di condurre un ragionamento fondato su due elementi principali: la duttilità del croato e i possibili risvolti sul piano del mercato in uscita. Per quanto concerne il primo aspetto, il calciatore della Dinamo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia tutti i ruoli del centrocampo. Lo si può dunque immaginare tanto nella posizione di regista, sulla quale l’Inter ragiona anche in vista del futuro, quanto in quella di mezzala. In tal senso, il suo approdo potrebbe determinare una scelta drastica in uscita.

POSSIBILI USCITE – Non poche sono le probabilità di cessione di Davide Frattesi in estate, stante la sua volontà di aspirare a un maggior minutaggio con la propria squadra di club. Il ds della Roma Florent Ghisolfi ha confermato che i giallorossi, in estate, torneranno alla carica per cercare di ingaggiare il romano dall’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, potrebbero essersi già cautelati con l’arrivo di Sucic, un calciatore che è bene non ricondurre a un compito o a un ruolo ben definiti.