Sucic aggiunge un altro tassello e registra un +1 in Inter-River Plate

Petar Sucic entra in campo anche in Inter-River Plate, ultima gara dei gironi del Mondiale per Club, risultando decisivo per il 2-0 finale. E confermando di avere qualità fuori dall’ordinario nel centrocampo nerazzurro.

PRIMA VOLTA – Petar Sucic è uno dei grandi osservati di questo Mondiale per Club. Inter-River Plate rappresenta la sua terza presenza in nerazzurro, e ogni gara che passa il croato sembra sempre più a suo agio con la nuova maglia. Non è un caso che sia proprio lui a fornire l’assist per l’1-0 di Pio Esposito al 72′. Il primo assist con l’Inter che porta a una prima rete in nerazzurro. E proprio in questa azione Sucic mostra un aspetto importante del suo gioco.

QUANTI RUOLI? – Sucic nasce come un centrocampista centrale completo, in grado di destreggiarsi tanto come mediano quanto da mezzala. Eppure in occasione dell’1-0 contro il River Plate, il numero 8 dell’Inter si dimostra perfetto anche come trequartista. Galleggiando tra le linee argentine si crea lo spazio per ricevere palla, girarsi, avanzare e poi servire Pio Esposito. Un’azione quasi banale per uno con le sue qualità fisiche e tecniche, ma che rappresenta un bel biglietto da visita in vista dell’immediato futuro nerazzurro. Plastificato poi dall’azione che nasce al 90′.

DOTI FRESCHE – Sul punteggio ancora di 1-0, l’Inter resiste alla riaggressione del River Plate, provando a fare male in verticale. E al 90′ proprio Sucic crea dal nulla una situazione di estremo vantaggio, grazie a doti non più così comuni tra i nerazzurri. In posizione di mezzala destra, riceve lo scarico di Denzel Dumfries spalle alla porta, con la possibilità di appoggiare indietro per rifiatare. E invece Sucic mette a sedere un avversario girandosi su sé stesso, salta secco il secondo marcatore e poi il terzo in allungo, mettendo Henrikh Mkhitaryan praticamente in porta. Un doppio dribbling tentato e riuscito, che fissa al 100% la sua percentuale di successo. 100% che non riesce anche nei passaggi, poiché ne sbaglia appena uno sui 16 tentati (secondo i dati di Sofascore). Una mezz’ora di elevata qualità per Sucic, che fa ben sperare in vista della prossima stagione.