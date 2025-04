Stejin o Nico Paz? L’Inter osserva e prepara la sua strategia

Sem Stejin e Nico Paz sono stati accostati all’Inter per un potenziale acquisto nella finestra estiva di calciomercato. La preferenza dei nerazzurri resta molto chiara, nonostante le difficoltà da superare.

LA SITUAZIONE – Sem Stejin potrebbe essere stato un sogno molto breve per l’Inter di Giuseppe Marotta. A far propendere per tale conclusione è quanto riportato dal quotidiano olandese TC Tubantia, il quale riferisce di un accordo già raggiunto tra il Feyenoord e il Twente per il passaggio del classe 2001 alla corte di Robin Van Persie. La cifra su cui sarebbe stato impostato il contratto sarebbe di 13 milioni di euro, comprensivi di bonus. Una somma che, se confermata, renderebbe Stejin l’acquisto più costoso della storia della compagine di Rotterdam.

Stejin si allontana, l’Inter resta focalizzata su Nico Paz

NOME PREFERITO – Se Stejin poteva rappresentare il piano B ideale per la squadra nerazzurra, non vi è mai stato alcun dubbio relativamente al fatto che l’Inter proverà a fare di tutto per portare Nico Paz a Milano. Pur nella consapevolezza della difficoltà di inserire tutti i pezzi del mosaico nella loro giusta collocazione, i nerazzurri non vogliono rinunciare a provarci.

LO SCENARIO – Fino a quando il Como non avrà ottenuto il via libera definitivo del Real Madrid per trattenere Nico Paz, l’Inter riterrà quindi sussistenti i presupposti per continuare a crederci. Stejin permettendo, l’entusiasmo e la magia che si accompagnano al nome di Nico Paz sono a un livello diverso. La sensazione di avere a che fare con un potenziale campione induce l’Inter ad alterare le proprie dinamiche di mercato. Per regalarsi un patrimonio da ammirare e valorizzare grazie al lavoro quotidiano.